Путин рассказал о встрече с бизнесменом, который виделся с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин рассказал о встрече с представителем российского бизнеса, который виделся с Зеленским в Киеве.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о встрече с представителем российского бизнеса, который в мае виделся с Владимиром Зеленским в Киеве.
Владимир Путин добавил, что не видит смысла встречаться без договоренностей, которые будут действовать длительное время
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.