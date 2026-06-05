Путин рассказал о встрече с бизнесменом, который виделся с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин рассказал о встрече с представителем российского бизнеса, который виделся с Зеленским в Киеве.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о встрече с представителем российского бизнеса, который в мае виделся с Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину завершить конфликт. Он также предложил провести встречу в третьей стране, а качестве вариантов предложил Швейцарию Турцию и страны арабского мира.

"Он поехал в Киев и встречался с этим господином - автором этого письма, у него в резиденции, не на Валдае . Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное - господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: "Я никогда не отказывался", - сказал Путин в ходе заседания.

Владимир Путин добавил, что не видит смысла встречаться без договоренностей, которые будут действовать длительное время

Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).