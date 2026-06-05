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Путин рассказал о встрече с бизнесменом, который виделся с Зеленским - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:46 05.06.2026
Путин рассказал о встрече с бизнесменом, который виделся с Зеленским

Путин рассказал о встрече с российским бизнесменом, который виделся с Зеленским

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин рассказал о встрече с представителем российского бизнеса, который виделся с Зеленским в Киеве.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о встрече с представителем российского бизнеса, который в мае виделся с Владимиром Зеленским в Киеве.
Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину завершить конфликт. Он также предложил провести встречу в третьей стране, а качестве вариантов предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
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"Он поехал в Киев и встречался с этим господином - автором этого письма, у него в резиденции, не на Валдае. Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное - господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: "Я никогда не отказывался", - сказал Путин в ходе заседания.
Владимир Путин добавил, что не видит смысла встречаться без договоренностей, которые будут действовать длительное время
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреКиевРоссияШвейцарияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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