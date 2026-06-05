Израиль готов обеспечить безопасность АЭС "Бушер", заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Израиля обеспечить безопасность АЭС «Бушер» в Иране.
- Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия видит готовность Израиля обеспечить безопасность АЭС "Бушер" в Иране, заявил президент РФ Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Прервав переговоры, Иран добился желаемого
2 июня, 08:00