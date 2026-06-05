Путин призвал эффективнее сбивать украинские БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более эффективного сбивания украинских БПЛА.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинские БПЛА нужно сбивать и делать это более эффективно, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается украинских беспилотников, их нужно сбивать и делать это еще более эффективно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.