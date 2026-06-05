ВСУ "потеряли голову", атакуя ЗАЭС, заявил Путин

"Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо в последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава Богу, никаких существенных последствий не было, реактор не пострадал", - сказал Путин.