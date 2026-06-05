ВСУ "потеряли голову", атакуя ЗАЭС, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что ВСУ потеряли голову, нанеся удар по Запорожской АЭС.
- По его словам, реактор не пострадал и существенных последствий не было.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. ВСУ "совсем потеряли голову", нанося удар по Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу выступает на пленарной сессии ПМЭФ.
"Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо в последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава Богу, никаких существенных последствий не было, реактор не пострадал", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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