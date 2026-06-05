Путин: Украина посчитала возможным перейти к публичной дискуссии с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что украинская сторона пришла к публичной дискуссии об отношениях с Россией, и назвал это неправильным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинская сторона посчитала возможным прийти к публичной дискуссии об отношениях с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это неправильным.
В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, президент России ознакомился с ним.
"Украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, к публичной дискуссии, что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем неправильно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.