Путин: Украина посчитала возможным перейти к публичной дискуссии с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинская сторона посчитала возможным прийти к публичной дискуссии об отношениях с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это неправильным.

"Украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, к публичной дискуссии, что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем неправильно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.