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Путин: Украина посчитала возможным перейти к публичной дискуссии с Россией - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:43 05.06.2026
Путин: Украина посчитала возможным перейти к публичной дискуссии с Россией

Путин назвал переход Украины к публичной дискуссии с Россией неправильным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что украинская сторона пришла к публичной дискуссии об отношениях с Россией, и назвал это неправильным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинская сторона посчитала возможным прийти к публичной дискуссии об отношениях с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это неправильным.
В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, президент России ознакомился с ним.
"Украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, к публичной дискуссии, что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем неправильно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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