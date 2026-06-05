Путин прокомментировал приостановку боевых действий между Ираном и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин назвал решение Дональда Трампа приостановить боевые действия между США и Ираном единственно правильным.
- Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал решение своего американского коллеги Дональда Трампа приостановить боевые действия между США и Ираном единственно правильным.
Российский лидер в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
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"Мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственно правильным", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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