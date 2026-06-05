Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин передал православным верующим в Румынии самые горячие пожелания.
- Пожелания были озвучены в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал православным верующим в Румынии самые горячие пожелания.
"Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.