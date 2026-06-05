Предложение России по вывозу урана из Ирана остается в силе, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что предложение России по вывозу обогащенного урана из Ирана остается на столе.
- Президент добавил, что Россия не настаивает на своем предложении и будет следить за ситуацией, чтобы по мере возможности влиять на нее и снижать остроту ситуации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Предложение России по вывозу обогащенного урана из Ирана остается на столе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Наши предложения (по вывозу обогащенного урана из Ирана - ред.) на столе, мы ни на чем не настаиваем. Если вовлеченные в конфликт стороны придут к выводу, что это является хорошим предложением - пожалуйста, если нет - просто будем следить за ситуацией и по мере возможности будем влиять на то, чтобы как-то остроту этой ситуации снимать", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.