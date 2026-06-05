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Путин напомнил о своем заявлении в МИД в 2024 году, говоря о целях СВО - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:39 05.06.2026

Путин напомнил о своем заявлении в МИД в 2024 году, говоря о целях СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин напомнил о своем заявлении в МИД летом 2024 года, где он обозначил цели специальной военной операции.
  • Путин назвал условием для прекращения огня и начала переговоров полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.
С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о своем заявлении в МИД в 2024 году, говоря о целях специальной военной операции.
"Я летом 2024 года в МИД РФ выступал, и все свои цели обозначил", - сказал Путин на вопрос модератора пленарного заседания ПМЭФ о том, каких целей хочет добиться Россия в рамках СВО до того, как будут достигнуты мирные соглашения.
Путин на встрече с руководством МИД России в июне 2024 года назвал условия для прекращения огня и начала переговоров: украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, причем именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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