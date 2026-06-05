Путин напомнил о своем заявлении в МИД в 2024 году, говоря о целях СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин напомнил о своем заявлении в МИД летом 2024 года, где он обозначил цели специальной военной операции.
- Путин назвал условием для прекращения огня и начала переговоров полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.
С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о своем заявлении в МИД в 2024 году, говоря о целях специальной военной операции.
Путин на встрече с руководством МИД России в июне 2024 года назвал условия для прекращения огня и начала переговоров: украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, причем именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.