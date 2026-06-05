Путин выразил надежду, что перемирие между США и Ираном приведет к миру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия надеется на заключение долгосрочного мира между Ираном и США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия надеется, что текущее перемирие между Ираном и США приведет к заключению долгосрочного мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы исходим из того, что принятое президентом (США Дональдом - ред.) Трампом решение приостановить боевые действия является единственно правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.