Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал беспилотную авиацию новыми реалиями - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
19:34 05.06.2026 (обновлено: 19:56 05.06.2026)
Путин назвал беспилотную авиацию новыми реалиями

Путин: беспилотная авиация — это новые реалии, России надо укреплять систему ПВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укрепления системы ПВО России для обеспечения безопасности территории.
  • По словам Путина, беспилотная авиация поступает на Украину в основном из западных стран.
  • Пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступил Путин, проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Беспилотная авиация - это новые реалии, России надо укреплять свою систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
«
"Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. В основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран. Достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало, что получается. Как на это можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин: у Украины нет таких средств производства вооружений, как у России
Вчера, 19:30
 
ПМЭФ-2026РоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала