Путин назвал беспилотную авиацию новыми реалиями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укрепления системы ПВО России для обеспечения безопасности территории.
- По словам Путина, беспилотная авиация поступает на Украину в основном из западных стран.
- Пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступил Путин, проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Беспилотная авиация - это новые реалии, России надо укреплять свою систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
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"Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. В основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран. Достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало, что получается. Как на это можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.