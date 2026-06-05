Путин: у Украины нет таких средств производства вооружений, как у России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Украины нет собственного производства таких средств поражения, как у России.
- Среди упомянутых Путиным вооружений — гиперзвуковое оружие, крылатые ракеты и оружие средней дальности, такое как «Орешник».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украина не имеет средств производства тех вооружений, которые есть у России, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть у России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке, это ряд других средств поражения, которых нет и у других стран. Ну, например, такое оружие средней дальности, как "Орешник", о котором много говорили", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.