Путин: у Украины нет таких средств производства вооружений, как у России

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"На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть у России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке, это ряд других средств поражения, которых нет и у других стран. Ну, например, такое оружие средней дальности, как "Орешник", о котором много говорили", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.