Путин заявил, что дроны Украине поставляют в основном западные страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что беспилотники поступают на Украину в основном из западных стран.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Беспилотники поступают на Украину в основном из западных стран, заявил президент России Владимир Путин.
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"Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. В основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.