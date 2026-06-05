Путин заявил, что дроны Украине поставляют в основном западные страны

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"Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. В основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.