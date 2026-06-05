Украина пытается разрабатывать БПЛА, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Украина пытается разрабатывать беспилотники, но у них мало что получается.
- Беспилотные летательные аппараты в основном поступают на Украину из западных стран, где занимаются в основном сборкой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украина пытается разрабатывать беспилотники, но у них мало что получается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Участница заседания задала российскому президенту вопрос о том, что он может сказать о таком новом виде вооружения как беспилотные летательные аппараты, с использованием которых создается дистанция между жертвой и оператором.
"Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается", - ответил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.