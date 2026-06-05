Украина пытается разрабатывать БПЛА, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украина пытается разрабатывать беспилотники, но у них мало что получается, заявил президент РФ Владимир Путин.

Участница заседания задала российскому президенту вопрос о том, что он может сказать о таком новом виде вооружения как беспилотные летательные аппараты, с использованием которых создается дистанция между жертвой и оператором.