Путин попросил главу делегации США на ПМЭФ передать Трампу привет

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя комиссии США по изящным искусствам Родни Кука, возглавляющего американскую делегацию на ПМЭФ, передать ответный привет президенту США Дональду Трампу.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.