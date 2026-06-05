Путин попросил главу делегации США на ПМЭФ передать Трампу привет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук передал приветствие от Дональда Трампа Владимиру Путину на ПМЭФ.
- Путин попросил Родни Кука передать ответный привет Трампу.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя комиссии США по изящным искусствам Родни Кука, возглавляющего американскую делегацию на ПМЭФ, передать ответный привет президенту США Дональду Трампу.
"Спасибо за привет из Вашингтона, передавайте ответную шайбу президенту Трампу", - отреагировал российский лидер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.