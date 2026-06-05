Путин поблагодарил Трампа за работу над манерами Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами Владимира Зеленского.
- Президент Украины Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране, и письменный вариант "открытого письма" был передан российскому лидеру.
- Путин отметил, что, хотя работа Трампа над манерами Зеленского полезна, "есть еще над чем работать".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами Владимира Зеленского, подчеркнув, что есть еще над чем работать.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, президент России ознакомился с ним.
"Мы все видели, как Дональд (Трамп) на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать (изображать - ред.) все время "Рэмбо: первую кровь", конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер (Зеленского - ред.), в целом, хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она безусловно полезной является. Но есть еще над чем работать. Надо продолжать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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