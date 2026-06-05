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Путин поблагодарил Трампа за работу над манерами Зеленского - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:06 05.06.2026

Путин поблагодарил Трампа за работу над манерами Зеленского

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами Владимира Зеленского.
  • Президент Украины Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране, и письменный вариант "открытого письма" был передан российскому лидеру.
  • Путин отметил, что, хотя работа Трампа над манерами Зеленского полезна, "есть еще над чем работать".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами Владимира Зеленского, подчеркнув, что есть еще над чем работать.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, президент России ознакомился с ним.
"Мы все видели, как Дональд (Трамп) на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать (изображать - ред.) все время "Рэмбо: первую кровь", конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер (Зеленского - ред.), в целом, хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она безусловно полезной является. Но есть еще над чем работать. Надо продолжать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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