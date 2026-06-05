Путин рассказал, к чему приведет рост цен на энергоносители

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Рост цен на энергоносители может привести к тому, что экономика США "будет подрагивать", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что же в основе лежит стабильности американской валюты? Надежность и стабильность самой экономики, главным фактором которой является низкий уровень инфляции. Цены на нефть высокие, инфляция подрастет, базовая основа американской экономики будет подрагивать. Вот последствия какие есть", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.