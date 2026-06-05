Путин: Россия заинтересована в долгом сотрудничестве с партнерами ОПЕК+

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о заинтересованности России в долгосрочном сотрудничестве с партнерами в рамках ОПЕК+.
- Приоритетом России является стабилизация рынка и уменьшение его волатильности в рамках ОПЕК+.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с партнерами в рамках ОПЕК+ и будет в этом направлении двигаться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.