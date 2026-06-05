Путин заявил о снижении зависимости бюджета от нефтегазовых доходов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов за последние годы естественным путем снизилась.
- Глава государства принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов за последние годы естественным путем снизилась, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Зависимость российской экономики, российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно в последние годы... естественным путем снизилась", - сказал Путин на заседании.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.