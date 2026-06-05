Компании стали развиваться, когда Запад перекрыл им кислород, заявил Путин

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"Некоторые наши компании, конечно, они опирались на достижения, а они совершенно очевидны - достижения сервисных компаний западных, ну, прежде всего, американских. Когда этот кислород был перекрыт, начали развивать свои инженерные центры. И очень хорошо у некоторых получается", - сказал Путин в ходе заседания.