Компании стали развиваться, когда Запад перекрыл им кислород, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что крупные российские компании стали развивать собственные инженерные центры после того, как Запад перекрыл им доступ к своим ресурсам.
- Президент РФ участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Крупные российские компании, после того как запад перекрыл им кислород, стали развивать собственные инженерные центры, и у них хорошо получается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Некоторые наши компании, конечно, они опирались на достижения, а они совершенно очевидны - достижения сервисных компаний западных, ну, прежде всего, американских. Когда этот кислород был перекрыт, начали развивать свои инженерные центры. И очень хорошо у некоторых получается", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.