Путин рассказал, сколько "Роснефть" вложила в индийскую экономику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Роснефть» вложила порядка 25 миллиардов долларов в индийскую экономику.
- Инвестиции «Роснефти» включают проекты в области НПЗ, порта, системы заправок и так далее, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Роснефть" вложила в индийскую экономику порядка 25 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.