Россия наращивает компетенции в углеводородной сфере, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия наращивает компетенции в сфере углеводородной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.