Россия наращивает компетенции в углеводородной сфере, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия наращивает компетенции в сфере углеводородной энергетики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия наращивает компетенции в сфере углеводородной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.