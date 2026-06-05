Под контролем Киева осталось меньше 15 процентов ДНР, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что под контролем Киева в ДНР осталось меньше 15%.
- Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Под контролем Киева в ДНР осталось меньше 15%, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
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"В Донецкой народной республике под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.