Путин: Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины.
- Глава государства подчеркнул, что Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Путин призвал Зеленского идти на выборы
Вчера, 18:13