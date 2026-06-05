Россия имела право признать ДНР и ЛНР и сделала это, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия имела право признать ДНР и ЛНР и сделала это.
- Глава государства участвовал в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3-6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия имела право признать ДНР и ЛНР и сделала это, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Мы имели право признать их? Имели. И мы это сделали. Уставу ООН не противоречим", - сказал Путин в ходе заседания, говоря о признании независимости и суверенности Луганской и Донецкой народных республик.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.