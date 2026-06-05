Путин рассказал о возвращении иностранных компаний в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия будет приветствовать возвращение иностранных компаний, которые не нахамили и не "наследили" в России.
- При этом Москва будет исходить из интересов отечественного бизнеса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия в вопросе возврата иностранных компаний на свой рынок будет исходить из интересов отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 прокомментировал уход с российского рынка иностранных компаний и отметил, что Россия будет приветствовать возвращение тех партнеров, которые не нахамили и не "наследили" в РФ.
"Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.