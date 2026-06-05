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Путин рассказал о возвращении иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:34 05.06.2026 (обновлено: 18:56 05.06.2026)
Путин рассказал о возвращении иностранных компаний в Россию

Путин: РФ будет руководствоваться интересами отечественного бизнеса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия будет приветствовать возвращение иностранных компаний, которые не нахамили и не "наследили" в России.
  • При этом Москва будет исходить из интересов отечественного бизнеса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия в вопросе возврата иностранных компаний на свой рынок будет исходить из интересов отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 прокомментировал уход с российского рынка иностранных компаний и отметил, что Россия будет приветствовать возвращение тех партнеров, которые не нахамили и не "наследили" в РФ.
"Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Вчера, 17:16
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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