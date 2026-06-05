Путин рассказал, какой бизнес будут приветствовать по возвращении в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что РФ будет приветствовать возвращение ушедших с российского рынка партнеров, если они не нахамили и не наследили.
- Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РФ будет приветствовать возвращение ушедших с российского рынка партнеров, если они не нахамили и не наследили, заявил президент России Владимир Путин.
"На еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка наши партнеры двух-трехлетней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.