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Путин рассказал, какой бизнес будут приветствовать по возвращении в Россию - РИА Новости, 05.06.2026
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18:34 05.06.2026 (обновлено: 18:44 05.06.2026)
Путин рассказал, какой бизнес будут приветствовать по возвращении в Россию

Путин: если компания не хамила, уходя из РФ, ее возвращение будут приветствовать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что РФ будет приветствовать возвращение ушедших с российского рынка партнеров, если они не нахамили и не наследили.
  • Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РФ будет приветствовать возвращение ушедших с российского рынка партнеров, если они не нахамили и не наследили, заявил президент России Владимир Путин.
"На еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка наши партнеры двух-трехлетней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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