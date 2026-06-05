Путин сообщил о желании некоторых иностранных компаний вернуться в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Некоторые иностранные компании, ушедшие из России, хотят вернуться, заявил Владимир Путин.
- Президент России заявил, что такие компании будут приветствоваться, если они не "нахамили" и не "наследили" в предыдущие годы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Некоторые ушедшие из России иностранные компании уже хотят вернуться, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Если уходившие от нас с нашего рынка наши партнеры в двух-трехлетней давности здесь не наследили или не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Он отметил, что "такие уже есть интересанты".
"Да, есть, они хотят (вернуться в Россию - ред.)", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.