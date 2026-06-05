Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Еврозона понесла ущерб от 1,5 до 2,5 триллиона евро из-за введения санкций против России.
- Путин отметил, что в Еврозоне происходит переоценка ситуации, которая приводит к мысли о возможном возвращении к сотрудничеству с российскими партнерами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Еврозона понесла ущерб от 1,5 до 2,5 триллиона евро из-за введения санкций против России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. Он рассказал, что санкции больше вредят тем, кто их вводит.
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"По разным оценкам, если на Еврозону посмотреть, от 1,5 до 2,5 триллиона евро в Еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка, и эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал, кому вредят санкции
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