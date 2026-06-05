Путин оценил ущерб еврозоны из-за санкций против России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Еврозона понесла ущерб от 1,5 до 2,5 триллиона евро из-за введения санкций против России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. Он рассказал, что санкции больше вредят тем, кто их вводит.