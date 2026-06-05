Россия исходит из того, что цели СВО будут выполнены, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине завершатся при достижении целей России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением ее целей, заявил президент России Владимир Путин.
"Исходим из того, что они (Боевые действия — Прим. ред.) когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.