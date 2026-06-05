Путин рассказал, кому вредят санкции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что санкции больше вредят тем, кто их вводит.
- Глава государства принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Санкции больше вредят тем, кто их вводит, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
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"Санкции же больше вредят тем, кто их вводит", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.