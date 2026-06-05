Путин назвал Россию привлекательной страной для инвестиций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается привлекательной для инвестиций.
- Базовые основы российской экономики сохраняются, что дает основание полагать о привлекательности страны для инвестиций, в том числе иностранных.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия остается привлекательной для инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.