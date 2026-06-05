Россия сознательно идет на охлаждение экономики, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия сознательно идет на охлаждение экономики.
- По словам Путина, это делается для укрепления базы и макроэкономических показателей, при этом угроз для экономики России в ближайшей перспективе не наблюдается.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия сознательно идет на охлаждение экономики, никаких угроз для нее в ближайшей перспективе мы не видим, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите так сказать, российской экономики, макроэкономических показателей. Мы сознательно идем на охлаждение экономики, и ни сегодня, хочу вас заверить, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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