Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал удар по Старобельску ужасным преступлением.
- По словам Путина, в результате удара украинских войск по общежитию колледжа в Луганской народной республике погибли дети и подростки, при этом в этом районе не было военных объектов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Удар по Старобельску является ужасным преступлением, там не было ни одного военного объекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Двадцать второго мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.