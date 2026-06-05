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Путин сообщил, что одного из российских предпринимателей приглашали в Киев - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:20 05.06.2026 (обновлено: 22:34 05.06.2026)
Путин сообщил, что одного из российских предпринимателей приглашали в Киев

Путин: три недели назад представителя российского бизнеса пригласили в Киев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ-2026 о звонке от представителя российского бизнеса.
  • Представитель бизнеса сообщил Путину о приглашении в Киев.
  • Президент ответил предпринимателю, что не дает ему никаких полномочий, но и запретить ехать тоже не может.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 рассказал, что три недели назад ему позвонил один из представителей российского бизнеса и сообщил, что его пригласили в Киев.
"Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил", - сказал Путин.
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Глава государства добавил, что близких контактов с этим человеком у него нет, однако знакомы давно.
"Я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: "Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев", - рассказал Путин.
Президент тогда ответил ему, что не понимает, при чем тут он, и сказал ехать. На что бизнесмен ответил, что хотел сообщить о своей поездке, поскольку речь в Киеве зайдет об отношениях между странами.
"Я ему говорю: "Послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве, этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди министерства иностранных дел России, министерства обороны, других служб - так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать", - вспомнил свои слова Путин.
"Он говорит: "Я хотел просто вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь". Я говорю: "Пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте", - рассказал президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026ЭкономикаКиевРоссияВладимир Путин
 
 
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