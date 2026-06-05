Путин сообщил, что одного из российских предпринимателей приглашали в Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ-2026 о звонке от представителя российского бизнеса.

Представитель бизнеса сообщил Путину о приглашении в Киев.

Президент ответил предпринимателю, что не дает ему никаких полномочий, но и запретить ехать тоже не может.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 рассказал, что три недели назад ему позвонил один из представителей российского бизнеса и сообщил, что его пригласили в Киев.

"Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что близких контактов с этим человеком у него нет, однако знакомы давно.

"Я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: "Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев", - рассказал Путин.

Президент тогда ответил ему, что не понимает, при чем тут он, и сказал ехать. На что бизнесмен ответил, что хотел сообщить о своей поездке, поскольку речь в Киеве зайдет об отношениях между странами.

"Я ему говорю: "Послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве, этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди министерства иностранных дел России, министерства обороны, других служб - так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать", - вспомнил свои слова Путин.

"Он говорит: "Я хотел просто вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь". Я говорю: "Пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте", - рассказал президент.