Путин заявил, что в письме Зеленского есть хамские элементы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. В письме Владимира Зеленского есть элементы хамства, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

"Это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства", — сказал президент.