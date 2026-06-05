Путин заявил, что в письме Зеленского есть хамские элементы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что в письме Владимира Зеленского есть элементы хамства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. В письме Владимира Зеленского есть элементы хамства, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
В четверг глава киевского режима опубликовал письмо, в котором предложил Путину встретиться в третьей стране — в Турции или в странах Арабского мира. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Зеленский может приехать в столицу России в любое время.
"Это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства", — сказал президент.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.