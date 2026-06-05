России нужны долгосрочные договоренности, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.