России нужны долгосрочные договоренности, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Все Минские соглашения посвящены были только одному - выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну, зачем нам такие соглашения?… Нам нужны договоренности: не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться", - отметил Путин на пленарном заседании.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.