Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Я никогда не отказывался (от встречи с Зеленским - ред.), но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.