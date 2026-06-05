Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским.

"Я никогда не отказывался (от встречи с Зеленским - ред.), но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это", - сказал Путин в ходе заседания.