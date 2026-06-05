Путин рассказал, кто должен заниматься переговорами с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что заниматься переговорами с Украиной должны специально обученные специалисты из профильных ведомств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Заниматься переговорами с Украиной должны специально обученные специалисты из профильных ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди министерства иностранных дел, министерства обороны, других служб. Так, как это было в ходе наших переговорах в Стамбуле", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.