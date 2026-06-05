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Путина удивило, что Киев не хочет видеть Трампа гарантом договоренностей - РИА Новости, 05.06.2026
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18:14 05.06.2026 (обновлено: 18:39 05.06.2026)
Путина удивило, что Киев не хочет видеть Трампа гарантом договоренностей

Путина удивило, что Киев не хочет видеть Трампа гарантом договоренностей с РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин выразил недоумение по поводу того, что Киев не хочет видеть Трампа гарантом договоренностей между Россией и Украиной.
  • Зеленский считает, что нужно искать гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной в Европе.
  • Российский президент отметил, что оружие хотят получать из США, а видеть администрацию и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил недоумение, почему Киев не хочет видеть президента США Дональда Трампа гарантом договоренностей между РФ и Украиной.
«
"Автор (письма Владимира Зеленского - ред.) указывает на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин: если бы вместо Байдена был Трамп, конфликта на Украине не было бы
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ПМЭФ-2026КиевУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСША
 
 
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