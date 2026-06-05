Путина удивило, что Киев не хочет видеть Трампа гарантом договоренностей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин выразил недоумение по поводу того, что Киев не хочет видеть Трампа гарантом договоренностей между Россией и Украиной.
- Зеленский считает, что нужно искать гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной в Европе.
- Российский президент отметил, что оружие хотят получать из США, а видеть администрацию и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил недоумение, почему Киев не хочет видеть президента США Дональда Трампа гарантом договоренностей между РФ и Украиной.
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"Автор (письма Владимира Зеленского - ред.) указывает на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.