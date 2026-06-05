Путина удивило, что Киев не хочет видеть Трампа гарантом договоренностей

«

"Автор (письма Владимира Зеленского - ред.) указывает на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.