Путин сообщил, что бегло посмотрел "открытое письмо" Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин сообщил, что бегло посмотрел «открытое письмо» Владимира Зеленского.
- «Открытое письмо» было показано Путину на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что бегло посмотрел "открытое письмо" Владимира Зеленского.
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"Мне вчера еще мой пресс-секретарь (Дмитрий - ред.) Песков показал это письмо (Зеленского - ред.), честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я ее посмотрел, так, бегло, но тем не менее", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.