Путин сообщил, что бегло посмотрел "открытое письмо" Зеленского

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"Мне вчера еще мой пресс-секретарь (Дмитрий - ред.) Песков показал это письмо (Зеленского - ред.), честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я ее посмотрел, так, бегло, но тем не менее", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.