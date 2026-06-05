Путин: участие американских делегаций в ПМЭФ можно только приветствовать

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Участие делегации США и представителей Европы в ПМЭФ-2026 можно только приветствовать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании Петебургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.