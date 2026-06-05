Путин: участие американских делегаций в ПМЭФ можно только приветствовать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о приветствии участия делегации США и представителей Европы в ПМЭФ-2026.
- Путин подчеркнул, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Участие делегации США и представителей Европы в ПМЭФ-2026 можно только приветствовать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании Петебургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"То, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь видим официальных представителей США, я знаю, что здесь есть представители европейских стран - это мы можем только приветствовать", - сказал он.
Президент также добавил, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась.
"Если ситуация поменялась таким образом, что и представители и этих государств здесь появляются - мы этому только рады", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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