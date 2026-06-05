Россия не была изолировала, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия не была изолирована, в том числе за счет продолжения сотрудничества с компаниями из США.
- Глава государства принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия не была изолирована, в том числе за счет продолжения сотрудничества с компаниями из США, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Но ее (изоляции - ред.) и не было изначально, в том числе и за счет продолжения сотрудничества с некоторыми партнерами в Соединенных Штатах", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.