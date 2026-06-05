Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин указал на прагматизм Вашингтона.
- По словам Путина, США не прекращали проекты с Россией там, где это выгодно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на прагматизм Вашингтона, заявив, что США там, где выгодно, проекты с Россией не прекращались.
"Американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример, там, где выгодно у нас им, ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже формально объявили о выходе из проекта, по многим другим направлениям", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.