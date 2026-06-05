Россия до сих пор поставляет уран на американский рынок, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия до сих пор поставляет уран на рынок США.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия до сих пор поставляет уран на рынок США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы до сих пор поставляем уран на американский рынок. Первая страна, которая поставляет - по объемам - уран, это американская компания, вторая - международная с участием и европейского, и американского капитала, а третья по объемам - Россия. До сих пор, и ничего, все нормально", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.