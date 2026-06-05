Россия до сих пор поставляет уран на американский рынок, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия до сих пор поставляет уран на рынок США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.