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Путин рассказал, что необходимо для высокой деловой активности - РИА Новости, 05.06.2026
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17:42 05.06.2026
Путин рассказал, что необходимо для высокой деловой активности

Путин: стабильность инвестиционного климата важна для высокой деловой активности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о важности предсказуемости и стабильности инвестиционного климата для высокой деловой активности.
  • Глава государства подчеркнул, что бизнес должен четко понимать налоговую систему, тарифы, регулирование и меры поддержки со стороны государства.
  • Путин отметил, что в России проведена донастройка системы налогообложения, выстроена линейка поддержки инвестиций и подготовлена национальная модель целевых условий ведения бизнеса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Предсказуемость и стабильность инвестиционного климата важны для высокой деловой активности, заявил президент России Владимир Путин.
"Сильная, суверенная динамичная экономика означает развитие частной инициативы, ведь именно предприниматели, компании находят, формируют рыночные ниши, производят товары и услуги, стимулируют занятость. Для высокой деловой активности важна предсказуемость, стабильность инвестиционного климата", - сказал президент на пленарном заседании ПМЭФ.
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Президент подчеркнул, что бизнес должен четко понимать налоговую систему, тарифы, регулирование, меры и механизмы поддержки со стороны государства. "В целом условия работы на годы вперед", - добавил глава государства.
Глава государства также указал на то, что России проведена донастройка системы налогообложения, выстроена линейка поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне, подготовлена национальная модель целевых условий ведения бизнеса.
"В том числе речь идет о конкретных шагах для упрощения регистрации компаний и подачи налоговой отчетности. Эту работу безусловно нужно продолжить - сделать для бизнеса более удобное подключение к инфраструктуре, повысить эффективность правоприменения и так далее. Очень важно, и хочу вновь подчеркнуть, чтобы национальная модель приносила ощутимые результаты для бизнеса, для предпринимателей", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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