Путин рассказал, какие транспортные сферы нужно развивать

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 рассказал, какие транспортные сферы нужно развивать.

Глава государства отметил, что пилотный проект в сети высокоскоростных железнодорожных магистралей - трасса Москва-Петербург.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.