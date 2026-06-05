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Путин рассказал, какие транспортные сферы нужно развивать - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:41 05.06.2026
Путин рассказал, какие транспортные сферы нужно развивать

Путин призвал продвигать трансграничные проекты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о необходимости наращивания связей с зарубежными партнерами и развития трансграничных проектов.
  • Он отметил продолжение реализации планов по расширению возможностей автомобильных и железных дорог, включая развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей на основе отечественных технологий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 рассказал, какие транспортные сферы нужно развивать.
"Мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты. Мы, безусловно, продолжим реализовывать планы по расширению возможностей автомобильных и железных дорог, в том числе именно на основе отечественных технологий будем развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Глава государства отметил, что пилотный проект в сети высокоскоростных железнодорожных магистралей - трасса Москва-Петербург.
"Также имею в виду наращивание мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора, как глобальные артерии. Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса", - добавил президент РФ.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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