Путин назвал регионы, где успешно работают с объектами культурного наследия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Успешная работа с объектами культурного наследия ведется в Ярославской, Нижегородской, Липецкой и Новгородской областях, а также в Татарстане, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.