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Путин назвал регионы, где успешно работают с объектами культурного наследия - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:34 05.06.2026
Путин назвал регионы, где успешно работают с объектами культурного наследия

Путин: успешная работа с объектами культурного наследия ведется в регионах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил успешную работу с объектами культурного наследия в Ярославской, Нижегородской, Липецкой и Новгородской областях, а также в Татарстане.
  • С текущего года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается сокращение инвестиционно-строительного цикла на объекты культурного наследия.
  • Путин рассчитывает, что другие регионы последуют примеру упомянутых и будут использовать потенциал стратегических бизнес-партнеров для восстановления объектов культурного наследия и развития субъекта Федерации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Успешная работа с объектами культурного наследия ведется в Ярославской, Нижегородской, Липецкой и Новгородской областях, а также в Татарстане, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"С текущего года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается еще одно направление. Речь идет о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объекты культурного наследия - старинные дома, усадьбы, здания. Задача их быстрее отремонтировать, вовлечь в хозяйственный оборот, сделать доступными для посещения гражданами. Это особенно актуально для городов центральной России, для наших туристических точек притяжения, в том числе на маршруте всемирно известного "Золотого кольца". Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана", - сказал он.
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Президент рассчитывает, что другие регионы последуют их примеру.
"Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру. И в восстановлении объектов культурного наследия, и в целом для развития субъекта Федерации нужно использовать потенциал стратегических бизнес-партнеров, то есть крупных наших компаний, предприятий, которые играют определяющую роль в экономике того или другого региона", - сказал Путин.
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