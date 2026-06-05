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Путин попросил ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:33 05.06.2026
Путин попросил ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс

Путин попросил правительство и ГД ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПленарное заседание ПМЭФ-2026
Пленарное заседание ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пленарное заседание ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин попросил правительство и Госдуму ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс.
  • Поправки закрепляют инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями.
  • Также поправки предполагают модернизацию ученического договора, адаптацию его под современные условия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство и Госдуму ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс, которые закрпляют инструмент стажировок и модернизируют ученический договор.
Во время своего выступления в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент затронул вопрос трудовой мобильности - когда специалист может найти более современную высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе России, там, где потребность в кадрах особенно высока, а производство представляет растущие стратегические отрасли, настроенные на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью.
Путин отметил, что наиболее мобильными являются молодые люди, которые только закончили учебу или учатся на последних курсах вузов.
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"Для их хорошего профессионального старта мы договорились законодательно закрепить инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями. А также договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия. Знаю, что поправки в Трудовой кодекс подготовлены. Прошу правительство и Государственную Думу ускорить их принятие", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ОбществоРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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