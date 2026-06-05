Путин попросил ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс

«

"Для их хорошего профессионального старта мы договорились законодательно закрепить инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями. А также договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия. Знаю, что поправки в Трудовой кодекс подготовлены. Прошу правительство и Государственную Думу ускорить их принятие", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.