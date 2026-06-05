Программная речь Путина на ПМЭФ-2026 продлилась 45 минут

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Программная речь Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026 длилась 45 минут.
- Форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Программная речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) длилась 45 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Выступление главы государства на пленарном заседании ПМЭФ началось около 16.26 по московскому времени. Оно продлилось в течение 45 минут.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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